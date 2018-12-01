Футбол. Расписание матчей 1 декабря

В субботу, 1 декабря, пройдут множество интересных футбольных матчей в топ-чемпионатах Европы. Кроме того, сегодня стартует 17-й тур украинской Премьер Лиги.
В АПЛ лидер чемпионата Манчестер Сити примет Борнмут, а Вест Хэм Андрея Ярмоленко сыграет в гостях с Ньюкаслом. В чемпионате Германии Боруссия Д примет Фрайбург, Бавария в гостях сыграет с Вердером, Шальке Евгения Коноплянки на выезде проведет матч с Хоффенхаймом. В чемпионате Испании в центральном поединке игрового дня Реал на Сантьяго Бернабеу сыграет с Валенсией, а Леганес Андрея Лунина проведет гостевой матч против Вальядолида. В чемпионате Италии Фиорентина примет Ювентус. В чемпионате Франции соперник Шахтера по Лиге чемпионов Лион проведет гостевой поединок против Лилля.
Расписание матчей 1 декабря (время киевское)
УПЛ, 17-й тур
14:00 Десна - Заря (Прямая трансляция Футбол 2)
17:00 Арсенал-Киев - Карпаты (Прямая трансляция Футбол 2)
АПЛ, 14-й тур
17:00 Кристал Пэлас - Бернли
17:00 Лестер - Уотфорд
17:00 Манчестер Сити - Борнмут
17:00 Ньюкасл Юнайтед - Вест Хэм
17:00 Хаддерсфилд - Брайтон
19:30 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед (Прямая трансляция Футбол 2)
Бундеслига, 13-й тур
16:30 Боруссия Д - Фрайбург
16:30 Вердер - Бавария
16:30 Ганновер - Герта
16:30 Штутгарт - Аугсбург
19:30 Хоффенхайм - Шальке
Примера, 14-й тур
14:00 Сельта - Уэска
17:15 Вальядолид - Леганес
19:30 Хетафе - Эспаньол
21:45 Реал Мадрид - Валенсия
Серия А, 14-й тур
16:00 СПАЛ - Эмполи (Прямая трансляция Футбол 1)
19:00 Фиорентина - Ювентус (Прямая трансляция Футбол 1)
21:30 Сампдория - Болонья (Прямая трансляция Футбол 1)
Лига 1, 15-й тур
18:00 Лилль - Лион
21:00 Анже - Кан
21:00 Генгам - Ницца
21:00 Монако - Монпелье
21:00 Ним - Амьен