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Футбол. Расписание матчей 1 декабря

Футбол. Расписание матчей 1 декабря
11:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В центральном матче игрового дня Реал после разгромного поражения от Эйбара попытается реабилитироваться перед болельщиками в игре с Валенсией.

В субботу, 1 декабря, пройдут множество интересных футбольных матчей в топ-чемпионатах Европы. Кроме того, сегодня стартует 17-й тур украинской Премьер Лиги. 

Результаты матчей 30 ноября (Видео)

В АПЛ лидер чемпионата Манчестер Сити примет Борнмут, а Вест Хэм Андрея Ярмоленко сыграет в гостях с Ньюкаслом. В чемпионате Германии Боруссия Д примет Фрайбург, Бавария в гостях сыграет с Вердером, Шальке Евгения Коноплянки на выезде проведет матч с Хоффенхаймом. В чемпионате Испании в центральном поединке игрового дня Реал на Сантьяго Бернабеу сыграет с Валенсией, а Леганес Андрея Лунина проведет гостевой матч против Вальядолида. В чемпионате Италии Фиорентина примет Ювентус. В  чемпионате Франции соперник Шахтера по Лиге чемпионов Лион проведет гостевой поединок против Лилля.

Расписание матчей 1 декабря (время киевское)

УПЛ, 17-й тур

14:00 Десна - Заря (Прямая трансляция Футбол 2)

17:00 Арсенал-Киев - Карпаты (Прямая трансляция Футбол 2)

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АПЛ, 14-й тур

17:00 Кристал Пэлас - Бернли

17:00 Лестер - Уотфорд

17:00 Манчестер Сити - Борнмут

17:00 Ньюкасл Юнайтед - Вест Хэм

17:00 Хаддерсфилд - Брайтон

19:30 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед (Прямая трансляция Футбол 2)

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Бундеслига, 13-й тур

16:30 Боруссия Д - Фрайбург

16:30 Вердер - Бавария

16:30 Ганновер - Герта

16:30 Штутгарт - Аугсбург

19:30 Хоффенхайм - Шальке

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Примера, 14-й тур

14:00 Сельта - Уэска

17:15 Вальядолид - Леганес

19:30 Хетафе - Эспаньол

21:45 Реал Мадрид - Валенсия

Серия А, 14-й тур

16:00 СПАЛ - Эмполи (Прямая трансляция Футбол 1)

19:00 Фиорентина - Ювентус (Прямая трансляция Футбол 1)

21:30 Сампдория - Болонья (Прямая трансляция Футбол 1)

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Лига 1, 15-й тур

18:00 Лилль - Лион

21:00 Анже - Кан

21:00 Генгам - Ницца

21:00 Монако - Монпелье

21:00 Ним - Амьен

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Бундеслига, Серия А, Футбол, Лига 1, АПЛ, УПЛ, Примера, Новости футбола.
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