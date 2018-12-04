Тайсон обошел Ди Франко и Шапаренко по эффективности в 17-м туре УПЛ

Новости спорта: В УПЛ выбрали лучшего игрока 17-го тура по индексу эффективности InStat.

Несмотря на потерю очков Шахтера в дерби с Олимпиком лидер "горняков" Тайсон стал лучшим в 17-м туре УПЛ.

Индекс эффективности полузащитника "Шахтера" составил 316 баллов

Самым полезным игроком 17 тура Чемпионата УПЛ стал полузащитник "Шахтера" - Тайсон. Индекс эффективности игрока по версии InStat составил 316 баллов. Также отметим, что Тайсон победил в номинации Самые центральные атакующие полузащитники.

Второе место занял полузащитник "Карпат" Ди Франко (289 баллов), третье - Шапаренко с "Динамо" (276 баллов).