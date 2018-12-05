Президент Лиона о "желтых жилетах": Это немного похоже на Харьков

Новости спорта: Жан-Мишель Олас считает, что Лиону необходимо адаптироваться к текущему положению дел.

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас прокомментировал перенос матча 17-го тура Лиги 1 с "Тулузой" из-за протестов "желтых жилетов" и сравнил нестабильность во Франции с военным положением в десяти областях Украины.

- Возможно, весь тур будет отменен. Это решение, которое отображает нынешний беспорядок в обществе.

Вы должны поклоняться силе событий, это немного похоже на Харьков и военное положение в нем. Мы вынуждены адаптироваться к этому, – цитирует Оласа Eurosport.

Напомним, во Франции продолжаются протесты против повышения цен на топливо и политики реформ президента Эммануэля Макрона. Матч "Шахтер" - "Лион" пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве из-за того, что в десяти областях Украины введено военное положение.