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Динамо заинтересовано в экс-форварде Аякса

Динамо заинтересовано в экс-форварде Аякса
14:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Появился новый кандидат на усиление атаки команды Хацкевича.

Киевское Динамо проявляет интерес к нападающему бельгийского Остенде Ришайро Живковичу, пишут местные издания Het Nieuwsblad и HLN.

22-летний голландец перешел в Остенде летом прошлого года, однако не впечатлил руководство своей результативностью.

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Источники уточняют, что не будут препятствовать переезду Живковича в Киев, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба. К бельгийцам он присоединился за сумму, близкую к миллиону евро.

До перехода в Остенде голландец выступал за Аякс, однако ему не удалось закрепиться в первой команде. В основном Ришайро играл за молодежную команду клуба, выступающую во втором голландском дивизионе.

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На футболиста могли обратить внимание после того, как в составе молодежной сборной Нидерландов он забил украинской молодежке два гола в октябрьском матче, который голландцы выиграли со счетом 3:0.

В нынешнем сезоне Живкович провел 17 матчей за Остенде во всех турнирах, забив три гола.

Ранее сообщалось, что Динамо активно интересуется испанским воспитанником Реала Франом Солем и лично наставник киевлян Хацкевич хочет заполучить Соля. Экс-футболист сборной Украины сказал, что будет очень жалеть, если переход Соля в Динамо все-таки состоится, по скольку Левченко считает, что форвард способен заиграть в ТОП-чемпионате.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, ФК Остенде, Ришайро Живкович.
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