Скачать
Четверг, 06.12.2018
Все голы Шахтера французским клубам (Видео)
Все голы Шахтера французским клубам (Видео)
Уайлдер - Фьюри: боксеры заработали дополнительные гонорары
Уайлдер - Фьюри: боксеры заработали дополнительные гонорары
Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе
Евро-2020: сборная Украины U-19 узнала соперников в отборе
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

Болельщик оригинально поддержал Зинченко карикатурой

Болельщик оригинально поддержал Зинченко карикатурой
20:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Болельщики оригинально поддержали игрока сборной Украины и Манчестер Сити после перелома носа.

Александр Зинченко в 14-туре АПЛ против Борнмута (3:1) столкнулся с партнером по команде экс-игроком Шахтера Фернандиньо, в результате чего сломал нос.

После чего игрок сборной Украины был вынужден на время надеть защитную маску, что вызвало множество обсуждений в сети. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Миру нужен новый супергерой  #simpsons

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

 

Зинченко остается в Манчестер Сити

Один из болельщиков Александра сделал карикатуру во вселенной мультсериала "Симпсоны". 

Судя по всему, она очень понравилась Зинченко, что он опубликовал ее на своей странице в Инстаграм с подписью "Миру нужен новый супергерой".

Накануне в матче 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе "Викарэйдж Роуд".

Напомним, Манчестер Сити сыграет с Челси 8 декабря на Стэмфорд Бридж.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Симпсоны, ФК Ман Сити, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки в Поклюке
02 53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе успешно вернулся на ринг после 5-летнего простоя
03 Биатлон. Состав сборной Украины на индивидуальные гонки 6 декабря
04 Британский промоутер назвал Усика следующим соперником Джошуа
05 Врач рассказал о состоянии здоровья Стивенсона после боя с Гвоздиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь