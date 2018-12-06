Болельщик оригинально поддержал Зинченко карикатурой

Новости спорта: Болельщики оригинально поддержали игрока сборной Украины и Манчестер Сити после перелома носа.

Александр Зинченко в 14-туре АПЛ против Борнмута (3:1) столкнулся с партнером по команде экс-игроком Шахтера Фернандиньо, в результате чего сломал нос.

После чего игрок сборной Украины был вынужден на время надеть защитную маску, что вызвало множество обсуждений в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Миру нужен новый супергерой #simpsons Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) 6 Дек 2018 в 7:53 PST

Один из болельщиков Александра сделал карикатуру во вселенной мультсериала "Симпсоны".

Судя по всему, она очень понравилась Зинченко, что он опубликовал ее на своей странице в Инстаграм с подписью "Миру нужен новый супергерой".

Накануне в матче 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе "Викарэйдж Роуд".

Напомним, Манчестер Сити сыграет с Челси 8 декабря на Стэмфорд Бридж.