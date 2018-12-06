Болельщик оригинально поддержал Зинченко карикатурой

Александр Зинченко в 14-туре АПЛ против Борнмута (3:1) столкнулся с партнером по команде экс-игроком Шахтера Фернандиньо, в результате чего сломал нос.
После чего игрок сборной Украины был вынужден на время надеть защитную маску, что вызвало множество обсуждений в сети.
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Один из болельщиков Александра сделал карикатуру во вселенной мультсериала "Симпсоны".
Судя по всему, она очень понравилась Зинченко, что он опубликовал ее на своей странице в Инстаграм с подписью "Миру нужен новый супергерой".
Накануне в матче 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе "Викарэйдж Роуд".
Напомним, Манчестер Сити сыграет с Челси 8 декабря на Стэмфорд Бридж.