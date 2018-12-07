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Маркевич о жеребьевке сборной Украины: Самоуверенность может сыграть злую шутку

Маркевич о жеребьевке сборной Украины: Самоуверенность может сыграть злую шутку
14:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФФУ

Новости спорта: Глава Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал шансы сборной Украины в отборе на Евро-2020.

Бывший тренер сборной Украины, Металлиста и Днепра Мирон Маркевич удовлетворен результатами жеребьевки для национальной сборной, о чем он рассказал в интервью ФФУ. Мирон Богданович убежден, что Украине вполне под силу занять первые два места.

- Мирон Богданович, как оцените результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 для сборной Украины?

- Жеребьевка как жеребьевка. Думаю, что три команды, Португалия, Украина и Сербия будут бороться за выход в финальную часть чемпионата Европы. Верю, что у сине-желтых неплохие шансы занять одно из первых двух мест.

- Несмотря на то, что Португалия - победитель прошлого чемпионата Европы, это все же не Франция или Испания?

- Не стоит забывать, что португальцы в Лиге наций выступали без Криштиану Роналду и показывали сильный футбол. У них подошло много хорошей молодежи, а эта сборная всегда славилась своими талантами. Но и в сборной Украины сейчас подобралась конкурентоспособная команда.

- Первый матч сине-желтые сыграют именно с Португалией на выезде ...

- И это хорошо, нужно будет не раскачиваться, а сразу бороться за положительный результат. И пусть фаворит в этой встрече известен, у сборной Украины, учитывая ее нынешний уровень футбола, есть шансы на успех.

- А Сербия?

- Эта сборная в последнее время добавила, хотя и с ней можно играть и побеждать.

- В матчах с Литвой и Люксембургом оступаться нельзя?

- Конечно. Вполне возможно, что первые два места займут именно те команды, которые потеряют меньше очков в матчах с соперниками ниже классом. Самоуверенность может сыграть злую шутку. Настраиваться на эти сборные нужно, как на Португалию и Сербию.

Шевченко прокомментировал результаты жребия отбора на Евро-2020

- Как побеждать Литву, вы знаете на практике ...

- Да (улыбается). В 2010 году, когда я находился у руля сборной, в Харькове мы обыграли литовцев со счетом 4: 0. По два мяча забили Александр Алиев и Андрей Шевченко. Тогда, кстати, свой первый поединок за главную команду страны сыграл Евгений Коноплянка.

Ранее наставник молодежной сборной Украины рассказал о шансах команды в элит-раунде Евро-2019.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Мирон Маркевич, Футбол.
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