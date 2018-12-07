СМИ: Шевченко просит перенести 22-й тур УПЛ ради сборной

Новости спорта: Наставник главной команды страны намерен добиться перенесения 22-го тура УПЛ ради более длительной подготовки к матчу с португальцами.

Андрей Шевченко инициирует перенесение 22-го тура Украинской Премьер-лиги в связи с недостаточным временем на подготовку к поединку отбора к Евро-2020 с Португалией. Об этом в твиттер написал спортивный журанилист Игорь Бурбас.

Андрій Шевченко ініціює перенесення матчів 22-го туру УПЛ навесні, аби надати збірній більше часу для підготовки до матчу з Португалією. Тепер пропозиція коуча має знайти підтримку клубів УПЛ. — Igor Burbas (@iburbas) 7 декабря 2018 г.

"Андрей Шевченко инициирует перенос матчей 22-го тура УПЛ весной, чтобы предоставить сборной больше времени для подготовки к матчу с Португалией. Теперь предложение коуча должно найти поддержку клубов УПЛ", - написал журналист.

Напомним, матч к отбору на Евро-2020 Португалия - Украина состоится 22 марта, а базовая дата матчей 22-го тура УПЛ - 16 марта.

Накануне стало известно, на каком стадионе сыграют сборные Португалии и Украины.

Ранее Игорь Бурбас назвал сразу две причины решения УЕФА провести матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион в Киеве, вместо Львова.