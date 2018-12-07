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Бурбас объяснил, почему матч Шахтера пройдет в Киеве, а не Львове

Бурбас объяснил, почему матч Шахтера пройдет в Киеве, а не Львове
13:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Телеграф Спорт

Новости спорта: Игорь Бурбас назвал сразу две причины решения УЕФА провести матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион в Киеве, вместо Львова.

Накануне стало известно, что донецкий Шахтер должен будет провести последний матч в групповом этапе Лиги чемпионов против Лиона в Киеве на НСК Олимпийский. Поединок состоится в среду, 12 декабря, а уже на следующий день Динамо в рамках 6-го тура Лиги Европы на том же НСК примет чешский Яблонец, что станет серьезной нагрузкой для поля главного стадиона страны.

Ранее стало известно, что донецкий Шахтер привезет в Киев своих агрономов, которые помогут подготовить травяное покрытие к таким нагрузкам.

Спортивный журналист Игорь Бурбас уточнил, почему УЕФА перенес матч в Киев, а не во Львов, где местный стадион закреплен за Шахтером как резервный.

По словам журналиста, Арена-Львов не соответствует требованиям УЕФА по качеству поля и отсутствию технологии Goal-Line Technology.

"Для тех, кто до сих пор не понимает, почему местом проведения матча с Лионом УЕФА ни избрал Львов: на тамошний арене форуме Goal-Line Technology, а ее установки занимает около недели - это во-первых. Во-вторых, были большие замечания по качеству поля, которое, мягко говоря, в запущенном состоянии", - написал Бурбас в своем твиттере.

В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев

Напомним, Шахтер на выезде сегодня проведет матч 18-тура УПЛ против Мариуполя, а уже в среду в 21:45 сыграет заключительный матч Лиги чемпионов против Лиона в Киеве на НСК Олимпийский.

Стоит отметить, что в четверг, 6 декабря, началась продажа билетов на матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом, который был перенесен на НСК Олимпийский.

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НСК Олимпийский, Шахтер, Лига Чемпионов, Игорь Бурбас.
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