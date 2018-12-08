Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Неймара

Новости спорта: Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации L'Equipe, "Манчестер Юнайтед" намерен включиться борьбу за бразильского форварда и готовит предложение по трансферу футболиста. Руководство английского клуба рассчитывает, что Неймар сможет вернуть "Манчестер Юнайтед" на первое место в таблице чемпионата Англии.

Накануне Неймар выразил мнение, что каждый великий футболист должен хотя бы один день поиграть в английской Премьер-лиге.

Неймар перешёл из "Барселоны" в "ПСЖ" в 2017 году, но затем неоднократно возникали слухи о возможном возвращении бразильца в каталонский клуб. В то же время Неймар ничего не говорит о своём будущем.