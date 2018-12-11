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В Металлисте-1925 определились с кандидатурой главного тренера

В Металлисте-1925 определились с кандидатурой главного тренера
15:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Металлист

Новости спорта: Руководство харьковского Металлиста-1925, выслушав доклад и.о главного тренера Александра Горяинова, приняло решение касательно будущего клуба.

Легендарный в прошлом игрок Металлиста Александр Горяинов остался во главе харьковской команды Металлист-1925, сообщает сайт клуба.

Вчера, 10 декабря, Горяинов на клубном собрании подвел итоги выступления команды первой половине сезона, а также рассказал о планах на подготовительный период к возобновлению чемпионата и в целом на весеннюю часть сезона.

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После получения подробных ответов на поставленные вопросы единогласным решением Александр Горяинов стал главным тренером команды, избавившись от приставки "и.о".

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Напомним, голкипер в прошлом Александр Горяинов играл за Металлист с 1993 по 1996 годы, затем с 1997 по 2003, а затем с 2005 по 2016. После распада клуба в 2016 году защищал цвета Металлиста-1925. Завершил карьеру 23 мая 2018 года в прощальном матче Александра Горяинова, где бывшие игроки клуба сыграли против футбольных звезд чемпионата Украины.

11 сентября 2018 года был назначен и.о главного тренера Металлист-1925.

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Первая лига, УПЛ, Металлист, Александр Горяинов, Металлист 1925.
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