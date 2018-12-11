Скачать
Вторник, 11.12.2018
Лига чемпионов: все матчи 11 декабря
Лига чемпионов: все матчи 11 декабря
Шахтер - Лион: опубликована заявка французов на матч Лиги чемпионов
Шахтер - Лион: опубликована заявка французов на матч Лиги чемпионов
Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов

Пол Гаскойн в суде признался, что касался женщины в поезде

Пол Гаскойн в суде признался, что касался женщины в поезде
17:16 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: У экс-игрока сборной Англии серьезные проблемы из-за инцидента с женщиной в поезде.

Экс-игрок сборной Англии Пол Гаскойн был задержан полицией после инцидента в поезде Йорк — Дарем еще 20 августа, когда одна из женщин в поезде заявила, что Гаскойн к ней притрагивался.

Сегодня состоялось заседание суда о домогательствах со стороны англичанина и, как сообщает Sky Sports, сам Гаскойн признал себя виновным в сексуальном насилии, а именно в прикосновениях к женщине.

В следующий раз его дело будет заслушано 8 января в Тисайдском магистратском суде.

Гаскойн также известен своими выходками связанными с расизмом и алкоголизмом.

Экс-футболист отыграл 57 матчей в составе сборно Англии, забив при этом 10 голов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Англии, АПЛ, Пол Гаскойн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний бой Ломаченко (Видео)
02 Планка: 1 минута в день - секрет идеального тела
03 Матч Шахтер - Лион покажут в кинотеатрах
04 Усик готов встретиться с Андре Уордом
05 Команда года 2018: УЕФА назвал 50 претендентов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь