Пол Гаскойн в суде признался, что касался женщины в поезде

Новости спорта: У экс-игрока сборной Англии серьезные проблемы из-за инцидента с женщиной в поезде.

Экс-игрок сборной Англии Пол Гаскойн был задержан полицией после инцидента в поезде Йорк — Дарем еще 20 августа, когда одна из женщин в поезде заявила, что Гаскойн к ней притрагивался.

Сегодня состоялось заседание суда о домогательствах со стороны англичанина и, как сообщает Sky Sports, сам Гаскойн признал себя виновным в сексуальном насилии, а именно в прикосновениях к женщине.

В следующий раз его дело будет заслушано 8 января в Тисайдском магистратском суде.

Гаскойн также известен своими выходками связанными с расизмом и алкоголизмом.

Экс-футболист отыграл 57 матчей в составе сборно Англии, забив при этом 10 голов.