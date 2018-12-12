Юный форвард Манчестер Сити уже договорился о переходе в Реал

Новости спорта: Молодой испанский форвард Манчестер Сити может перебраться домой в Испанию уже этой зимой.

По окончании сезона контракт Диаса с Манчестер Сити подойдет к концу.

Продлевать соглашение с "горожанами" футболист не намерен, потому заполучить его хотят сразу несколько топ-клубов Европы.

Главным претендентом на Диаса является Реал, который, по информации СМИ, уже договорился с Браимом о переходе.

Ранее ожидалось, что Браим пополнит состав "королевского клуба" летом в качестве свободного агента, однако Marca сообщает, что Реал не станет дожидаться конца контракта Диаса и предложит Манчестер Сити 10 млн евро за трансфер игрока в январе.