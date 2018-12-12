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Юный форвард Манчестер Сити уже договорился о переходе в Реал

Юный форвард Манчестер Сити уже договорился о переходе в Реал
14:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Молодой испанский форвард Манчестер Сити может перебраться домой в Испанию уже этой зимой.

По окончании сезона контракт Диаса с Манчестер Сити подойдет к концу.

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Продлевать соглашение с "горожанами" футболист не намерен, потому заполучить его хотят сразу несколько топ-клубов Европы.

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Главным претендентом на Диаса является Реал, который, по информации СМИ, уже договорился с Браимом о переходе.

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Ранее ожидалось, что Браим пополнит состав "королевского клуба" летом в качестве свободного агента, однако Marca сообщает, что Реал не станет дожидаться конца контракта Диаса и предложит Манчестер Сити 10 млн евро за трансфер игрока в январе.

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Реал, Ла Лига, АПЛ, Манчестер Юнайтед, Браим Диаз.
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