Зозуля посылает воздушные поцелуи фанатам Альбасете (Фото)

Новости спорта: Роман Зозуля с одноклубниками оригинально рекламируют абонементы на матчи Альбасете в Сегунде.

Нападающий "Альбасете" и в прошлом сборной Украины Роман Зозуля принял участие в рекламе абонементов своего клуба на сезон.

Об этом сообщает Twitter "Альбасете".

Напомним, 29-летний Роман Зозуля с 8 сентября 2017 года выступает в испанском Альбасете в Сегунде. Недавно Зозуля получил дисквалификацию на один матч за удаление в поединке первого дивизиона Испании (Сегунды) против "Эльче".

Ранее сообщалось, нападающий "Альбасете" Роман Зозуля получил награду самому ценному игроку клуба по итогам прошлого сезона.