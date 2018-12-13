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Украинский форвард близок к Галатасараю

Украинский форвард близок к Галатасараю
06:38 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Евгений Селезнев может перейти в Галатасарай в качестве обмена, но будущего в текущем клубе у него нет.

Украинский нападающий турецкого Акхисара Евгений Селезнев может быть обменян в турецкий Галатасарай, сообщает Ajansspor.com.

Клуб из Стамбула испытывает некоторые финансовые трудности в этом сезоне, поэтому обмен может стать наилучшим вариантом.

В качестве игроков, которые могут отправиться с Акхисар, называют защитника Ахмета Чалыка, а также экс-игрока Акхисара Мугдата Челыка.

По информации издания, Галатасарай уже встречался с представителем украинца, а сам Селезнев ответил положительно на возможность перейти в стамбульский клуб.

Ранее сообщалось о заинтересованности в украинце со стороны Ризеспора и Гезтепе.

Украинец точно не может остаться в Акхисаре из-за открытого конфликта с главным тренером команды.

Селезнев больше не нужен турецкому Акхисару

На данный момент Галатасарай занимает 7 место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков после 15 туров.

В нынешнем сезоне Селезнев провел 13 матче за Акхисар во всех турнирах, забив при этом 4 мяча.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что руководство "Галатасарая" нацелено на подписание форварда «Акхисара» Евгения Селезнева.

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Чемпионат Турции, Евгений Селезнев, Акхисар.
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