"Снежные войны": драка украинских и французских фанатов в Киеве (Видео)

Вчера перед матчем "Шахтер" – "Лион" на НСК "Олимпийский" возле станции метро у стадиона полиция Киева задержала 27 человек.
Нарушители провоцировали полицию, высказывали нецензурные слова в их адрес, бросали снег, пытались ударить пеший патруль и расшатывали оградительные турникеты.
При этом на замечания полиции они не реагировали.
Всех задержанных доставили в отделение полиции.
Напомним, вчера Шахтер не смог победить французский Лион и продолжит выступления уже в Лиге Европы, где стартует с 1/16 финала.