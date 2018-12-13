"Снежные войны": драка украинских и французских фанатов в Киеве (Видео)

Новости спорта: Перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов в Киеве произошла драка между украинскими и французскими фанатами.

Вчера перед матчем "Шахтер" – "Лион" на НСК "Олимпийский" возле станции метро у стадиона полиция Киева задержала 27 человек.

Нарушители провоцировали полицию, высказывали нецензурные слова в их адрес, бросали снег, пытались ударить пеший патруль и расшатывали оградительные турникеты.

При этом на замечания полиции они не реагировали.

Всех задержанных доставили в отделение полиции.

Напомним, вчера Шахтер не смог победить французский Лион и продолжит выступления уже в Лиге Европы, где стартует с 1/16 финала.