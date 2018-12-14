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Лига Европы: потенциальные соперники Динамо и Шахтера

Лига Европы: потенциальные соперники Динамо и Шахтера
08:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Стали известны все возможные соперники Шахтера и Динамо в Лиге Европы.

Состоялись все матчи группового раунда Лиги Европы. Киевское Динамо уступило Яблонцу (0:1), а полтавская Ворскла на выезде в Португалии проиграла Спортингу (3:0). Если для полтавчан еврокубковый сезон уже закончен, то для киевлян все еще впереди.

Донецкий Шахтер, также, будет задействован в Лиге Европы, поскольку не смог обыграть Лион в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов и теперь опустился в Лигу Европы с третьего места.

Таким образом, Украину в 1/16 финала Лиги Европы будут представлять два украинских клуба Шахтер и Динамо.

Лига Европы: стали известны все участники 1/16 финала

Возможные соперники Динамо: БАТЭ (Беларусь), Селтик (Шотландия), Брюгге (Бельгия), Фенербахче (Турция), Галатасарай (Турция), Лацио (Италия), Мальме (Швеция), Олимпиакос (Греция), Рапид (Австрия), Спортинг (Португалия), Славия (Чехия), Виктория (Чехия), Цюрих (Швейцария)

Возможные соперники Шахтера: Арсенал (Англия), Байер (Германия), Бенфика (Португалия), Челси (Англия), Динамо Загреб (Хорватия), Айнтрахт (Германия), Генк (Бельгия), Интер (Италия), Наполи (Италия), Бетис (Испания), Зальцбург (Австрия), Севилья (Испания), Валенсия (Испания), Вильярреал (Испания)

Примечательно, что Шахтер и Динамо попали в разные корзины. Киевляне попали в число сеяных за счет первого места, а Горняки — несеяными, поскольку оказались одной из четырех команд, занявших третье место в ЛЧ и набравших наименьшее количество очков.

По правилам жеребьевки, команды из одной ассоциации или группы ЛЕ не могут встретиться друг против друга на этой стадии. Также УЕФА должен развести команды из Украины и России в плей-офф, хотя это ограничение будет провозглашено лишь во время жеребьевки. Поэтому Шахтеру не выпадет Зенит, а Динамо — Ренн и Краснодар.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря в Ньоне (14:00 по киевскому времени). Известно, что сеяные команды будут играть ответный матч дома.

Матчи 1/16 финала ЛЕ состоятся 14 и 21 февраля соответственно.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, Новости футбола.
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