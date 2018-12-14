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Цыганков: Вязкое поле, тяжело было устоять

Цыганков: Вязкое поле, тяжело было устоять
12:54 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта: Лидер Динамо Виктор Цыганков объяснил поражение команды во вчерашнем матче с Яблонцем.

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков прокомментировал в интервью УЕФА матч с "Яблонцем" (0:1) в 6-м туре группового этапа ЛЕ.

- Настроение на нуле, хоть в этом матче уже ничего и не решалось...

– Конечно, вся команда очень недовольна собой. Все выходили играть на победу, о недооценке соперника или отпускном настроении не может быть и речи. Но у нас очень многое не получалось в игре. Вязкое поле, тяжело было устоять. Но это отговорки, их всегда можно найти – а я этого не хочу. Факт в том, что задачу на сегодня мы не выполнили. Мы не сделали то, о чем договаривались в раздевалке.

- И все же "Динамо" выходит из группы с первого места. Значит, позитива больше, чем негатива?

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– Мы плохо провели начало и конец группового турнира. Конечно, хорошо, что выиграли три матча подряд в серединке и досрочно заняли первое место – это самое главное.

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Честно говоря, тяжело найти какую-то закономерность: в некоторых матчах мы создавали больше моментов, но выиграть не удалось; а в других – как с "Ренном" или "Астаной" на выезде – наоборот, соперники давили, но мы забили свои мячи, – сказал Цыганков.

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Лига Европы, ФК Динамо К, Виктор Цыганков, Яблонец.
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