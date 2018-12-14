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Шахтер опережает Динамо в клубном рейтинге УЕФА

Шахтер опережает Динамо в клубном рейтинге УЕФА
15:45 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Ранее завершились заключительные матчи группового этапа еврокубков сезона 2018/19.

Донецкий "Шахтер" разыграл мировую с "Лионом" (1:1) в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов и не смог выйти в плей-офф ЛЧ. Ничья принесла "горнякам" 1 очко (79 в сумме), в то время как победа могла принести шесть (2+4 бонусных).

Идущая двенадцатой итальянская "Рома" (79), которая получила свои 4 балла за выход в плей-офф, опережает "горняков" лишь по дополнительному показателю (баллы, набранные в текущем сезоне). На 14-м месте опасным конкурентом выглядит "Ливерпуль" (77).

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Киевское "Динамо" неожиданно проиграло "Яблонцу" (0:1) и не смогло удержаться в топ-20. Теперь киевляне на 21-м месте (62). По 62 балла также имеют "Монако" и "Бешикташ" (оба – вылетели из еврокубков). Сзади поджимают "Аякс" (61,5), "Лион" (60,5), "Бенфика" (60), "Вильярреал" (60) и "Байер" (59).

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Ворскла, Футбол, Новости футбола.
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