"Нужно заканчивать с футболом": Левченко жестко прошелся по футболисту Динамо

Новости спорта: Евгений Левченко подверг критике слова Виталия Миколенко после матча Динамо - Яблонец.

Бывший игрок сборной Украины и эксперт каналов "Футбол 1"/"Футбол 2" Евгений Левченко раскритиковал слова игрока киевского "Динамо" Виталия Миколенко после матча Лиги Европы с "Яблонцем".

Напомним что, по словам Tribuna.com Виталий Миколенко объяснил ультрас "Динамо" поражение отсутствием мотивации.

Никогда не понимал, когда футболист в 19лет(да и вообще в любом возрасте) говорит о отсутствии мотивации. Если нет мотивации, тогда нужно заканчивать с футболом. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 14 декабря 2018 г.

"Никогда не понимал, когда футболист в 19лет (да и вообще в любом возрасте) говорит об отсутствии мотивации. Если нет мотивации, тогда нужно заканчивать с футболом", - написал Евгений у себя в Твиттере.