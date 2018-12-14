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"Нужно заканчивать с футболом": Левченко жестко прошелся по футболисту Динамо

&quot;Нужно заканчивать с футболом&quot;: Левченко жестко прошелся по футболисту Динамо
16:30 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: Твиттер

Новости спорта: Евгений Левченко подверг критике слова Виталия Миколенко после матча Динамо - Яблонец.

Бывший игрок сборной Украины и эксперт каналов "Футбол 1"/"Футбол 2" Евгений Левченко раскритиковал слова игрока киевского "Динамо" Виталия Миколенко после матча Лиги Европы с "Яблонцем".

Напомним что, по словам Tribuna.com Виталий Миколенко объяснил ультрас "Динамо" поражение отсутствием мотивации.

"Никогда не понимал, когда футболист в 19лет (да и вообще в любом возрасте) говорит об отсутствии мотивации. Если нет мотивации, тогда нужно заканчивать с футболом", - написал Евгений у себя в Твиттере.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Евгений Левченко, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, ФК Яблонец, Динамо - Яблонец.
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