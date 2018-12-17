Барселона разгромила Леванте 5:0 (Видео голов)

Новости спорта: Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Леванте" в чемпионате Испании по футболу.

"Барселона" со счетом 5:0 на выезде одержала уверенную победу над "Леванте" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

На "Эстади Сьютат де Валенсия" в Валенсии мячи забили Луис Суарес, который отличился на 35-й минуте, Лионель Месси (43, 47, 60) и Жерард Пике (88).

"Барселона" во главе турнирной таблицы по-прежнему опережает на 3 очка "Севилью" и "Атлетико", а "Реал" - на 5 пунктов.

Леванте — Барселона 0:5

Голы: Суарес, 35, Месси, 43, 48, 60, Пике, 88.

Леванте: Ойер — Постиго (Прчич, 70), Кабако, Пьер — Хасон, Кампанья, Бардхи, Гарсия — Рочина (Коке, 69) — Боатенг (Майораль, 62), Моралес.

Барселона: Тер Штеген — Вермален (Артур, 52), Ленгле, Пике, Альба — Видаль (Коутиньо, 78), Бускетс, Ракитич — Месси, Л. Суарес, Дембеле (Д. Суарес, 82).

Предупреждения: Пьер, Хасон — Дембеле, Ракитич, Альба.

Удаление: Кабако, 77.

В следующем туре "Барселона" 22 декабря дома встретится с "Сельтой".

Турнирное положение лидеров: "Барселона" - 34 очка, "Севилья" - 31, "Атлетико" - 31, "Реал" - 29, "Бетис" - 25, "Хетафе" - 24, "Алавес" - 24.