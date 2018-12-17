"Шахтеру будет сложно": Тайсон - о возможном уходе из клуба

Новости спорта: Лидер Шахтера Тайсон прокомментировал возможность ухода из донецкого клуба.

Полузащитник Шахтера Тайсон прокомментировал возможность своего возвращения в чемпионат Бразилии, где он начинал свою карьеру.

"Каждый раз, когда я приезжаю в Бразилию, все начинают говорить о моем возможном возвращении. Иногда мне кажется, что я виноват в чем-то, из-за чего это не происходит.

Но моему клубу, Шахтеру, очень сложно отпустить меня", — приводит слова Тайсона бразильский портал ESporte.

Напомним, контракт футболиста с украинским клубом действует до 2021 года.

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Тайсон сыграл за Шахтер в 15 матчах, забив при этом 2 гола и отдав 8 результативных передач.