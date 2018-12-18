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"Доволен": Буяльский - о предстоящих матчах против Олимпиакоса в Лиге Европы

&quot;Доволен&quot;: Буяльский - о предстоящих матчах против Олимпиакоса в Лиге Европы
00:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

«В принципе, жеребьевкой доволен. Олимпиакос – очень силовая команда, нужно будет опустить мяч вниз. Бороться с соперником будет тяжело», — поделился своим мнением хавбек Динамо.

Перед начало жеребьевки Буяльский рассказал, кого бы хотел видеть соперником киевлян.

«Хотелось бы Лацио – хочется отыграться, взять реванш», — заявил полузащитник.

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала

По результатам жеребьевки Динамо сыграет с Олимпиакосом.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 14 и 21 февраля 2019 года.

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Лига Европы, ФК Олимпиакос, Футбол, Новости футбола, Виталий Буяльский.
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