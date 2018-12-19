Олимпик все еще может очистить репутацию после договорняков

Новости спорта: Олимпик Шевчука и Ротаня сможет добиться пересмотра дела о договорных матчах.

Донецкий Олимпик не теряет надежды очистить свою репутацию от громкого дела о договорных матчах.

"Ворскла и Арсенал не поддержали Олимпик в просьбе отправить дело о подозрении в договорняках на повторное рассмотрение.

Это не помешает зарегистрировать коллективное письмо в Апелляционный Комитет. Ведь клуб Гельзина заручился необходимыми голосами 2/3 участников Премьер-лиги", – написал Бурбас в твиттере.

Ворскла та Арсенал не підтримали Олімпік в проханні відправити справу щодо підозри у договірняках на повторний розгляд. Це не завадить зареєструвати колективний лист до Апеляційного Комітету. Адже клуб Гельзіна заручився необхідними голосами 2/3 учасників Прем`єр-Ліги. — Igor Burbas (@iburbas) 18 декабря 2018 г.

Напомним, молодежные команды донецкого Олимипика U-19 и U-21 отстранены от официальных соревнований из-за участия в матчах с фиксированным результатом.