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Почеттино открещивается от событий в Манчестер Юнайтед

Почеттино открещивается от событий в Манчестер Юнайтед
22:21 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Тренеру "шпор" очень жаль, что Жозе Моуринью покинул Манчестер Юнайтед.

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Прежде всего я бы хотел пожелать Моуриньо всего наилучшего. Мне жаль, что он покинул свой пост, потому что у нас с Жозе были хорошие отношения. Он отличный друг, и от этого мне печально слышать подобные новости. Да, это расстроило меня, но происходящее в «Манчестер Юнайтед» — это не мое дело. Я лишь хочу поддержать Жозе в это непростое время.

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За пять лет моей работы в «Тоттенхэме» я слышал множество слухов. Сейчас я не могу ответить на вопрос о возможной работе в «Манчестер Юнайтед». Футбол полон слухов», - сказал Почеттино.

Напомним, ранее стало известно об отставке Жозе Моуриньо с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм Хотспур, Жозе Моуринью, АПЛ, Маурисио Почеттино.
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