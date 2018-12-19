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Солари: Я рад трем голам Бэйла

Солари: Я рад трем голам Бэйла
22:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сантьяго Солари похвалил игроков Реала за победу в полуфинале Клубного ЧМ.

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал итоги полуфинала Клубного чемпионата мира против японского Касима Антлерс (3:1).

"Ощущения от победы отличные. Я рад трем голам Бэйла и сплоченности команды. С самого начала ми знали, как контролировать игру и доминировать на поле. Теперь главная задача — восстановиться к финальному матчу. Мы подошли к встрече со всей серьезностью, поэтому одержали победу.

Подходим к финалу турнира с обычными амбициями. Реал всегда выходит на поле, чтобы выигрывать", — цитирует Солари AS.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Сантьяго Солари.
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