Капитан Лиона причастен к мошенничеству в отношении пенсионеров

Лидер Лиона Фекир причастен к уголовному делу, однако французская прокуратура увидела доказательства, которые оправдывают футболиста.
Капитан Лиона Фекир во вторник дал показания по делу о мошенничестве, сообщает Le Dauphin Libеrе.
На данный момент 25-летний француз проходит по этому делу как свидетель. Следователей заинтересовала сумма денег, проходящяя через один из банковских счетов игрока.
"Это дело касается мошенничества в отношении пенсионеров. Под подозрением несколько человек. Расследование касается кражи писем и банковских данных. На данном этапе расследования есть доказательства, которые оправдывают Набиля Фекира", – сообщил источник в прокуратуре.