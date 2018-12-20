Капитан Лиона причастен к мошенничеству в отношении пенсионеров

Новости спорта: Игрока Лиона Фекира французская прокуратура подозревает в мошенничестве в отношении пенсионеров.

Лидер Лиона Фекир причастен к уголовному делу, однако французская прокуратура увидела доказательства, которые оправдывают футболиста.

Капитан Лиона Фекир во вторник дал показания по делу о мошенничестве, сообщает Le Dauphin Libеrе.

На данный момент 25-летний француз проходит по этому делу как свидетель. Следователей заинтересовала сумма денег, проходящяя через один из банковских счетов игрока.

"Это дело касается мошенничества в отношении пенсионеров. Под подозрением несколько человек. Расследование касается кражи писем и банковских данных. На данном этапе расследования есть доказательства, которые оправдывают Набиля Фекира", – сообщил источник в прокуратуре.