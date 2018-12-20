Легенда Ливерпуля Фаулер: Салаха рано считать иконой клуба

Новости спорта: Бывший форвард Ливерпуля, которого на Энфилде с любовью называют "Богом", убежден, что Мохаммеду Салаху необходимо еще несколько лет, чтобы стать иконой клуба.

Египетский нападающий Мохаммед Салах проводит только второй сезон в Ливерпуле, который получается менее ярким, но, тем не менее, потраченные 37 миллионов фунтов принесли 44 гола во всех соревнованиях в сезоне 2017-2018 г.

Легендарный форвард Ливерпуля Робби Фаулер убежден, что 26-летнему египтянину, как и когда-то Луису Суаресу, необходимо остаться еще на пару сезонов, чтобы стать по-настоящему иконой клуба.

Бывший нападающий Ливерпуля Фаулер сказал The Mirror: "Я не стесняюсь сказать, что верю, если Мо Салах останется в клубе на длительный срок, то он еще проявит качества, которые дадут ему реальный шанс вступить в ряды легенд клуба"

"Я играл с лучшими в Ливерпуле, такими как [Ян] Раш и [Джон] Барнс, [Стивен] Джеррард и [Стив] Макманаман, поэтому я думаю, что знаю кое-что об этом. Салах обладает такими же качествами, без сомнения", - добавил Фаулер.

"Вы видите этот сезон, и видели прошлый. Матч с Наполи был блестящим примером того, как он делал разницу на поле. Он часто забивает первый или победный гол в сложных играх. Это не совпадение."

"Люди спрашивают, кто он ... он просто настоящий игрок", - подытожил легенда Ливерпуля.

Фаулер добавил: "Салах уже показал, что он не чудо одного сезона. Но я сторонник долголетия, тогда дело доходит до величия".

"Люди говорят о Луисе Суаресе, и, без сомнения, он был лучшим игроком клуба, но одним ли из лучших за все время? Не случайно - потому что он был там всего три с половиной сезона. Это оставило неприятный привкус во рту, когда он покинул клуб".

"Этим я хочу сказать, что Салах должен оставаться намного дольше и продолжать сохранять форму и забивать голы, и тогда он будет считаться наравне с такими, как Раш, который для меня лучший нападающий из них всех".

"Я не собираюсь даже косвенно сравнивать его с Рашем или остальными в шестерке лучших бомбардиров. Зачем? Не потому что я его не оцениваю, а потому что жду. По крайней мере, еще пять лет, я думаю".

"У Салаха уже есть почти 60 голов за Ливерпуль, и есть большая вероятность, что он обгонит Суареса и Фернандо Торреса в этом сезоне в общем зачете. Эти двое получили 82 и 81 соответственно, и этого недостаточно с точки зрения количества проведенных лет или количества мячей".

Салах забил 57 голов Ливерпуля всего за 76 матчей, но это не позволяет ему сравниться с результатом Фаулера, забившим 183 мяча.