Динамо нашло еще одного кандидата на позицию форварда

Новости спорта: Киевское Динамо планирует подписать контракт с колумбийским форвардом Альфредо Морелосом.

«Динамо» продолжает следить за 22-летним колумбийским форвардом «Рейнджерс» Альфредо Морелосом, сообщает Footballinsider247.com.

Интерес к южноамериканцу у «Динамо» возник еще в конце лета, но тогда «Рейнджерс» отклонил предложение от киевского клуба на 7,8 млн евро.

«Динамо» продолжает сохранять надежды на то, что ему удастся договориться с «Рейнджерс» о сделке уже во время январского трансферного окна.

Кроме «Динамо» в услугах Морелоса заинтересован «Бордо», который также предпринимал попытку заполучить колумбийца минувшим летом, но предлагал за него меньше, чем «Динамо» — 4 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Шотландии на счету Морелоса 16 матчей, 9 голов и 4 результативные передачи.