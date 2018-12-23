Дом капитана ПСЖ ограбили во время матча парижан

Новости спорта: Нанесенный ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро.

Капитан ПСЖ Тиаго Силва стал жертвой ограбления. Дом бразильца ограбили во время матча парижан с Нантом (1:0), сообщает RMC.

По данным источника, Силва по возвращении домой обнаружил пропажу некоторых ценных вещей. Общий ущерб составляет несколько сотен тысяч евро.

Отметим, что это уже второе ограбление игроков ПСЖ по ходу текущего сезона. Несколько недель назад грабители проникли в дом нападающего парижан Эрика Чупо-Мотинга.

Тиаго Силва в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 13 матчей, в которых результативными действиями не отметился.