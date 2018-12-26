Сельта лишилась забивного форварда

Новости спорта: Лидер Сельты Яго Аспас из-за травмы выбыл из игры более чем на месяц.

Форвард Сельты Яго Аспас из-за повреждения пропустит 4-5 недель, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Игрок получил травму четыре дня назад в матче 17-го тура Ла Лиги против Барселоны. У Аспаса разрыв икроножной мышцы правой ноги.

На данный момент Яго Аспас находится на четвертом месте в таблице бомбардиров испанского чемпионата. В его активе 10 мячей и 2 ассиста за Сельту в 17 сыгранных встречах.

Галисийцы находятся на 11 месте Ла Лиги, имея в своем активе 21 очко.

Аспас по предварительным данным точно пропустит матчи против Атлетика, Райо Вальекано, Валенсии и Вальядолида.