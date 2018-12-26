Скачать
Среда, 26.12.2018
Промоутер: Для Сауля Альвареса актуальны лишь 2 боя
Промоутер: Для Сауля Альвареса актуальны лишь 2 боя
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии
WWFC AWARDS 2018: итоги вручения премии

Сельта лишилась забивного форварда

Сельта лишилась забивного форварда
16:45 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Лидер Сельты Яго Аспас из-за травмы выбыл из игры более чем на месяц.

Форвард Сельты Яго Аспас из-за повреждения пропустит 4-5 недель, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Игрок получил травму четыре дня назад в матче 17-го тура Ла Лиги против Барселоны. У Аспаса разрыв икроножной мышцы правой ноги.

На данный момент Яго Аспас находится на четвертом месте в таблице бомбардиров испанского чемпионата. В его активе 10 мячей и 2 ассиста за Сельту в 17 сыгранных встречах.

Галисийцы находятся на 11 месте Ла Лиги, имея в своем активе 21 очко.

Аспас по предварительным данным точно пропустит матчи против Атлетика, Райо Вальекано, Валенсии и Вальядолида.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Травма, Ла Лига, Яго Аспас, Сельта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван самый дорогой украинский нападающий
02 Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
03 Хачериди расставил все точки над "и"
04 Динамо интересуется нападающим французского клуба
05 Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч в СИЗО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь