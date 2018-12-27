Ливерпуль впервые в истории АПЛ лидирует после первого круга с таким отрывом

Новости спорта: В матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Ньюкасл Юнайтед".

Встреча команд состоялась на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Мерсисайдцы по итогам первого круга набрали 51 очко и продолжают возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги. На втором месте находится "Тоттенхэм Хотспур", который отстаёт от "Ливерпуля" на шесть очков. "Ливерпуль" впервые в истории английской Премьер-лиги (основана в 1992 году) лидирует после первого круга, имея преимущество минимум в шесть очков от ближайшего преследователя.

В последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом Англии в сезоне-1989/90, ещё до основания АПЛ.