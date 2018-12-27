Экс-форвард Шахтера может может перейти в Десну

Новости спорта: Грузинский нападающий Гиорги Арабидзе может вернуться в чемпионат Украины.

В форварде португальского Насьонала заинтересована черниговская Десна. Украинский клуб попытается подписать игрока зимой, сообщает FootBoom.

Однако, пока не сообщается, собирается Десна взять Арабидзе в аренду, или же полноценно выкупить контракт 20-летнего форварда сборной Грузии.

Напомним, Гиорги Арабидзе перешел в Шахтер осенью 2015 года, за 3 сезона в донецком клубе юный форвард так и не смог закрепиться в первой команде, сыграв всего 3 поединка. Летом 2018 года Арабидзе перешел в португальский Насьонал.