Шахтер запустил благотворительный аукцион с уникальными лотами

Новости спорта: На официальном сайте "Шахтера" стартовал уникальный благотворительный аукцион.

Любой болельщик "горняков" может принять участие в благотворительном аукционе и стать обладателем эксклюзивного лота, среди которых: капитанская повязка Тайсона, футболка с надписью PYATOV 400 и автографом вратаря, мяч с матча "Шахтер" – "Лион" с автографами игроков и бутсы Марлоса.

Аукцион продлится до 18 января 2019 года, а его главной целью станет благотворительность. На вырученные средства будут куплены подарки для детского дома в Харькове.

Кроме того, каждый победивший в аукционе болельщик получит 1 билет на матч "Шахтер" – "Айнтрахт" в новый SkyUp Club.