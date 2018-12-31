Шахтер нацелился на юного защитника Бенфики

Новости спорта: Донецкий клуб претендует на подписание 18-летнего Тиаго Дантаса.

«Шахтер» проявляет интерес к юному центральному полузащитнику Тиаго Дантасу, контракт которого принадлежит «Бенфике».

В стане «орлов» молодой Дантас выступает за вторую команду, но считается очень перспективным.

Контракт Дантаса с «Бенфикой» истекает летом 2019 года, а потому уже в январе хавбек сможет заключить предварительное соглашение с любым заинтересованным в его услугах клубом. Португальцы предпринимают попытки пролонгировать соглашение с футболистом, но тот пока склоняется к отъезду из Португалии.

Помимо «Шахтера» виды на Тиаго Дантаса имеет также «Манчестер Сити», который считается фаворитом в борьбе за игрока.