"Джошуа, я готов": футболист Арсенала вызвал британца на ринг

Новости спорта: Форвард в шутку обратился к британскому боксеру.

Нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт в своем Instagram поделился фото, на котором у него разбито лицо под глазом после вчерашней игры с Фулхэмом (4:1).

Француз получил повреждение после столкновения с ивуарийским полузащитником Дачников Жан-Мишелем Сери.

«Отлично. Энтони Джошуа, я готов», — в шутку написал Ляказетт, обратившись к британскому боксеру.

Во время поединка против Фулхэма Ляказетт помог своей команде добиться разгромной победы, забив один из четырех голов Арсенала.

В нынешнем сезоне француз провел 20 матчей в АПЛ, забив 7 голов.