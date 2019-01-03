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"Джошуа, я готов": футболист Арсенала вызвал британца на ринг

&quot;Джошуа, я готов&quot;: футболист Арсенала вызвал британца на ринг
04:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Форвард в шутку обратился к британскому боксеру.

Нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт в своем Instagram поделился фото, на котором у него разбито лицо под глазом после вчерашней игры с Фулхэмом (4:1).

Француз получил повреждение после столкновения с ивуарийским полузащитником Дачников Жан-Мишелем Сери.

«Отлично. Энтони Джошуа, я готов», — в шутку написал Ляказетт, обратившись к британскому боксеру.

Во время поединка против Фулхэма Ляказетт помог своей команде добиться разгромной победы, забив один из четырех голов Арсенала.

В нынешнем сезоне француз провел 20 матчей в АПЛ, забив 7 голов.

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Бокс, Футбол, Джошуа, Новости футбола, Новости бокса, Александр Ляказетт.
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