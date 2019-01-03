"Джошуа, я готов": футболист Арсенала вызвал британца на ринг

Нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт в своем Instagram поделился фото, на котором у него разбито лицо под глазом после вчерашней игры с Фулхэмом (4:1).
Француз получил повреждение после столкновения с ивуарийским полузащитником Дачников Жан-Мишелем Сери.
«Отлично. Энтони Джошуа, я готов», — в шутку написал Ляказетт, обратившись к британскому боксеру.
Во время поединка против Фулхэма Ляказетт помог своей команде добиться разгромной победы, забив один из четырех голов Арсенала.
В нынешнем сезоне француз провел 20 матчей в АПЛ, забив 7 голов.