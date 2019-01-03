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Реал официально подписал 18-летнего форварда Миззиана

Реал официально подписал 18-летнего форварда Миззиана
11:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Юный форвард Мохамед Миззианперешел в "бланкос" из Сегунды В.

Нападающий «Мелильи» Мохамед Миззиан стал футболистом «Реала». Мадридцы взяли в аренду 18-летнего игрока с правом выкупа по окончании нынешнего сезона.

«Реал» несколько месяцев просматривал Миззиана, который выходил в основном составе «Мелильи» в матче 1/16 Кубка Испании против «Реала», который завершился победой столичной команды со счётом 6:1.

«Можем только пожелать удачи игроку, потому что эта возможность является результатом его хорошей работы и усилий его команды», — говорится на официальном сайте «Мелиньи».

«Реал» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 29 очков.

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Чемпионат Испании, Примера, ФК Реал Мадрид, Мохамед Миззиан.
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