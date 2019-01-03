Манчестер Сити - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча

Новости спорта: Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль. Начало игры в 22:00.

Сегодня, 3 января, Манчестер Сити и Ливерпуль проведут матч 21-го тура английской Премьер-лиги. В центральной игре тура на стадионе "Этихад" местный Сити попытается остановить мерсисайдцев, набравших феноменальную форму в последних поединках. По итогам 20-и туров именно подопечные Юргена Клоппа лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшую команду (Тоттенхэм, - прим ред.). Горожане занимают 3-е место, отставая от Ливерпуля на 7 пунктов.

Матч Манчестер Сити - Ливерпуль в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка.

Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Данило, Компани, Лапорт, Фернандиньо, Бернарду Силва, Давид Сильва, Стерлинг, Зане, Агуэро.

Запасные: Мурич, Уолкер, Отаменди, Гюндоган, Де Брёйне, Марез, Габриэл Жезус.

"Ливерпуль": Алисон, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Милнер, Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Миньоле, Морено, Фабиньо, Наби Кейта, Лаллана, Старридж, Шакири.