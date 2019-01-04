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Защитник сборной Франции Павар может перейти в Барселону

Защитник сборной Франции Павар может перейти в Барселону
00:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Каталонский клуб уже провёл переговоры с агентом Бенжамена Павара.

Защитник "Штутгарта" и национальной команды Франции Бенжамен Павар может перейти в "Барселону", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Планируется, что переход 22-летнего игрока в стан сине-гранатовых состоится во время следующего летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в услугах Бенжамена также заинтересованы мюнхенская "Бавария" и "Наполи".

Павар выступает за "Штутгарт" с 2016 года. Ранее игрок защищал цвета "Лилля". Минувшим летом защитник вместе со сборной Франции выиграл чемпионат мира-2018.

"Штутгарт", набрав 14 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. 19 января команда Маркуса Вайнцирля на домашнем стадионе примет "Майнц".

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Бенжамен Павар.
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