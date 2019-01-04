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Юрген Клопп: Ливерпуль может играть лучше

Юрген Клопп: Ливерпуль может играть лучше
07:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер "мерсисайдцев" прокомментировал поражение своей команды.

Вчера Манчестер Сити обыграл Ливерпуль на Этихад Стэдиум со счетом 2:1 и главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от игры.

"Это была не лучшая наша игра, тоже самое могу сказать и про Манчестер Сити", – начал немец.

"Получилась очень напряженная игра, нам немного не повезло. Ливерпуль может играть лучше, но мы не можем всегда доминировать над соперником. Ничья в этом матче стала бы для нас хорошим результатом", – заявил Клопп.

После сыгранного 21-го тура АПЛ, Ливерпуль остается на первом месте набрав 54 очка, Манчестер Сити расположился на втором месте с 50 очками.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп.
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