Юрген Клопп: Ливерпуль может играть лучше

Новости спорта: Главный тренер "мерсисайдцев" прокомментировал поражение своей команды.

Вчера Манчестер Сити обыграл Ливерпуль на Этихад Стэдиум со счетом 2:1 и главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от игры.

"Это была не лучшая наша игра, тоже самое могу сказать и про Манчестер Сити", – начал немец.

"Получилась очень напряженная игра, нам немного не повезло. Ливерпуль может играть лучше, но мы не можем всегда доминировать над соперником. Ничья в этом матче стала бы для нас хорошим результатом", – заявил Клопп.

После сыгранного 21-го тура АПЛ, Ливерпуль остается на первом месте набрав 54 очка, Манчестер Сити расположился на втором месте с 50 очками.