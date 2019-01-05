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Украинский футбольный клуб может прекратить существование

Украинский футбольный клуб может прекратить существование
09:15 Сегодня Телеграф Футбум

Новости спорта: Футбольный клуб "Сумы" может прекратить существование.

ФК «Сумы» находятся в кризисной экономической и кадровой ситуации.

Несколько месяцев команда играла без зарплаты и премиальных, из-за экономии средств переехала в Ахтырку, где аренда стадиона намного дешевле, чем в областном центре. К концу первой части сезона некоторые игроки, разочаровавшись в ситуации, покинули команду.

Еще до матча 18-го тура первой лиги с «Металлистом-1925» (1:3) команду покинули главный тренер Сергей Золотницкий и его ассистент Александр Мартюк. После этой игры футболисты и другие сотрудники клуба стали массово покидать «Сумы».

Сообщается, что в клубе остались только директор и бухгалтер. На данный момент у «Сум» нет ни спонсора, ни президента, ни средств к существованию.

Напомним, что после осенней части нынешнего сезона «Сумы» занимают 11-е место в турнире Первой лиги.

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ФФУ, Футбол, ПФЛ, Новости футбола, ФК Сумы.
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