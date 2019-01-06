Динамо продолжает следить за форвардом Сент-Этьена

Новости спорта: Роберт Берич летом может стать свободным агентом.

Нападающий французского "Сент-Этьена" Роберт Берич может перейти в киевское "Динамо". Соглашение словенца с французским клубом истекает в конце этого сезона, продлевать его "Сент-Этьен" не планирует.

В августе сообщалось, что "Динамо" предложило за Берича 2,5 миллиона евро, но наткнулось на отказ от футболиста переезжать в Украину.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции на счету Берича 9 матчей, в которых он отличился 2 голами.

Сообщается, что греческий "Олимпиакос", который сыграет с "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы, также хочет подписать Берича.