Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад

Новости спорта: Королевский клуб сенсационно проиграл в матче 18-го тура чемпионата Испании против Реала Сосьедад.

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" уступил "Реалу Сосьедад" со счётом 0:2. Матч состоялся в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Встречу обслуживал арбитр Хосе Мунуэра Монтеро.

Счёт был открыт уже на третьей минуте, отличился Виллиан Жозе, реализовавший 11-метровый. В середине второго тайма "Королевский клуб" остался в меньшинстве, за две жёлтые карточки был удалён Лукас Васкес. В концовке встречи второй гол забил Рубен Пардо, которому ассистировал Виллиан Жозе.

После матча "Реал" остался на пятом месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 30 очков. "Реал Сосьедад" (22) поднялся на 11-е место.

В следующем туре "Реал" на выезде сыграет с "Бетисом". Матч состоится 13 января. "Реалу Сосьедад" предстоит домашняя встреча с "Эспаньолом" (14 января).