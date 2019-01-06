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Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад

Примера. Реал дома проиграл Реалу Сосьедад
21:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Королевский клуб сенсационно проиграл в матче 18-го тура чемпионата Испании против Реала Сосьедад.

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" уступил "Реалу Сосьедад" со счётом 0:2. Матч состоялся в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Встречу обслуживал арбитр Хосе Мунуэра Монтеро.

Счёт был открыт уже на третьей минуте, отличился Виллиан Жозе, реализовавший 11-метровый. В середине второго тайма "Королевский клуб" остался в меньшинстве, за две жёлтые карточки был удалён Лукас Васкес. В концовке встречи второй гол забил Рубен Пардо, которому ассистировал Виллиан Жозе.

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После матча "Реал" остался на пятом месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 30 очков. "Реал Сосьедад" (22) поднялся на 11-е место.

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В следующем туре "Реал" на выезде сыграет с "Бетисом". Матч состоится 13 января. "Реалу Сосьедад" предстоит домашняя встреча с "Эспаньолом" (14 января).

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