Азар может перейти в дортмундскую Боруссию

Дортмундская Боруссия готова заплатить одноименному клубу из Менхенгладбаха 42 миллиона за переход бельгийского вингера Торгана Азара, сообщает Bild.
Сам Азар, впрочем, не думает о возможном трансфере и полностью сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде снова попасть в Европу по итогам второй части сезона.
Ранее сообщалось, что Торган может присоединиться к брату Эдену в составе лондонского Челси, а также перейти в Ливерпуль уже в январе.
25-летний Торган Азар провел во всех турнирах нынешнего сезона за Боруссию Менхенгладбах 19 матчей, забил 12 голов.
В ближайшее время в Дортмунде не будут скупиться на трансферы: зимой действующий лидер Бундеслиги выручил больше 60 миллионов евро на продаже Кристиана Пулишича в Челси.