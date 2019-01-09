Азар может перейти в дортмундскую Боруссию

Новости спорта: Торган Азар может сменить Менхенгладбах на Дортмунд.

Дортмундская Боруссия готова заплатить одноименному клубу из Менхенгладбаха 42 миллиона за переход бельгийского вингера Торгана Азара, сообщает Bild.

Сам Азар, впрочем, не думает о возможном трансфере и полностью сосредоточен на том, чтобы помочь своей команде снова попасть в Европу по итогам второй части сезона.

Ранее сообщалось, что Торган может присоединиться к брату Эдену в составе лондонского Челси, а также перейти в Ливерпуль уже в январе.

25-летний Торган Азар провел во всех турнирах нынешнего сезона за Боруссию Менхенгладбах 19 матчей, забил 12 голов.

В ближайшее время в Дортмунде не будут скупиться на трансферы: зимой действующий лидер Бундеслиги выручил больше 60 миллионов евро на продаже Кристиана Пулишича в Челси.