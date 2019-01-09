Восрсклу покинул нападающий Сергийчук

Новости спорта: Михаил Сергийчук покинул Ворсклу в зимнее межсезонье.

Нападающий Ворсклы Михаил Сергийчук подтвердил свой уход из клуба в зимнее межсезонье, попрощавшись с полтавской командой посредством Instagram.

"Хочу сказать большое спасибо Ворскле. Много хорошего было пережито вместе за этот год, мы завоевали бронзу, достойно выступили в Лиге Европы.

Желаю команде развиваться и двигаться вперед, а болельщикам — поддерживать команду", — написал 27-летний форвард.

Сергийчук в первой половине сезона принял участие в 15 матчах за Ворсклу, однако не забил ни одного гола.