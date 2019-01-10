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Кобахидзе: Ворскле надо обязательно усиливаться

Кобахидзе: Ворскле надо обязательно усиливаться
12:42 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Один из лидеров Ворсклы Сандро Кобахидзе убежден, что команде нельзя терять ключевых игроков и нужно усиливаться.

«Надо хорошо готовится на сборах, — заявил грузинский легионер в интервью клубному сайту. — У нас сейчас не такая хорошая ситуация, как в прошлом году. Нам будет тяжело догнать и обогнать Александрию. Наша задача — повторить прошлый сезон».

Во время зимнего перерыва состав полтавчан могут покинуть Вячеслав Шарпар и Владислав Кулач, однако Кобахидзе убежден, что лидеров команды нужно попытаться удержать.

Надо обязательно усиливаться. Как минимум сохранить тех ребят, которые у нас есть. Начиная с первого матча против Карпат, надо набирать максимум очков.

Сам Кобахидзе, пропустивший первую часть сезона из-за травмы, уже готов к полноценной работе.

«Когда я получил травму и поехал в Грузию, первые дни думал, что все потерял, ради чего боролся в прошлом сезоне. Понял, что не буду играть до конца года и пропущу все матчи. Это было очень болезненно, честно говоря.

Сделали операцию, потом направили меня в реабилитационный центр в Грузию. Я там почти 2,5 месяца восстанавливался. Как только я снял так называемый гипс, после этого уже началась серьезная подготовка. Уже сейчас, в принципе, готов тренироваться».

Ворскла вышла из отпуска во вторник, 8 января. 14 января полтавчане отправятся на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где у них запланировано 4 спарринга

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ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Сандро Кобахидзе.
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