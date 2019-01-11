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Клопп и ван Дейк - лучшие в АПЛ по итогам декабря

Клопп и ван Дейк - лучшие в АПЛ по итогам декабря
20:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер и защитник Ливерпуля получили признание от АПЛ в декабре.

Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил игрока месяца по итогам декабря. Им стал защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, который получил награду вслед за главным тренером команды. Голландский футболист принял участие во всех играх Ливерпуля в декабре.

Примечательно, что оборона "красных" с ван Дейком во главе в прошедшем месяце пропустила лишь четыре гола в семи поединках в рамках АПЛ.

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Кроме того, официальный сайт АПЛ сообщает, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп стал лучшим менеджером в чемпионате в декабре.

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В прошлом месяце команда Клоппа добыла победы во всех семи поединках в рамках АПЛ. Примечательно, что это рекорд "красных" по числу побед за один месяц в английском чемпионате.

После 21-го тура Ливерпуль занимает первое место, опережая Манчестер Сити на четыре пункта.

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Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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