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Турецкий клуб проявляет интерес к голкиперу Динамо

Турецкий клуб проявляет интерес к голкиперу Динамо
13:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Голкипер Динамо Георгий Бущан может продолжить карьеру в Турции.

Касымпаша хочет усилить вратарскую линию новым голкипером, а одним и вариантов для трансфера рассматривает стража ворот киевского Динамо, сообщает Sky Sports Italia.

Главным кандидатом на переход в турецкий клуб является 22-летний голкипер Удинезе Симоне Скуффет. Итальянец уже согласовал условия личного контракта, но руководство Удинезе все еще не одобрило этот трансфер.

В качестве запасного варианта Касымпаша рассматривает второго вратаря Динамо, имя которого остается неизвестным.

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Динамо на данный момент находится на сборах в Испании, куда тренерский штаб команды взял четверых голкиперов: Дениса Бойко, Георгия Бущана, Владимира Маханькова и Руслана Нещерета. Еще один вратарь Артур Рудько не поехал с командой.

Касымпаша после 17 туров чемпионата Турции занимает 4 место. В активе команды 29 очков и она отстает от первого Башакшехира на 6 пунктов.

Напомним, вчера сообщалось, что Максим Коваль, который принадлежит Динамо невероятным образом отразил пенальти в Саудовской Аравии.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Георгий Бущан.
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