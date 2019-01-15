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Озил отдыхал в Стамбуле во время матча Арсенала с Вест Хэмом

Озил отдыхал в Стамбуле во время матча Арсенала с Вест Хэмом
07:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Игрок был замечен в одной из кальянных города.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил пропустил матч с Вест Хэмом по решению главного тренера Унаи Эмери. "Канониры" проиграли поединок со счетом 0:1, а Озил решил не терять выходной зря и улетел на выходные в Турцию.

В день матча между английскими командами хавбек был замечен в Стамбуле, где отдыхал в одной из кальянных. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото с футболистом, где видна геолокация стамбульской кальянной, опубликовал популярный турецкий ведущий и ди-джей Палет Зенгин в своем Instagram.

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Adam gelmiş kardeşim yeni sezonda başarılar dilerim #mesutözil #arsenal @m10_official

Публикация от Palet Zengin (@paletzengin)

Напомним, в нынешнем сезоне Озил сыграл в 10 играх во всех турнирах за Арсенал, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу.

Немец перешел в из мадридского Реала в Арсенал в 2013 году. Тогда английский клуб заплатил за футболиста 47.5 млн евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник покинет лондонцев уже в январе. По сообщениям СМИ, футболисту мешает игровая зависимость.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Месут Озил, Новости футбола.
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