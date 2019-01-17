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Боруссия Д больше не будет продавать футболистов в Баварию

Боруссия Д больше не будет продавать футболистов в Баварию
00:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дортмундцы таким образом рассчитывают ослабить Баварию.

Руководство дортмундской Боруссии решило, что больше не будет продавать своих футболистов в Баварию. Об этом сообщает Bild.

Таким образом, "шмели" хотят навязать мюнхенцам борьбу за чемпионство в Германии. Отмечается, что это одна из причин, по которой Боруссия зимой продала Кристиана Пулишича Челси.

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В последние годы из дортмундского клуба в Баварию переходили Марио Гетце, Роберт Левандовски и Матс Хуммельс.

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После 17 туров чемпионата Германии Боруссия лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка, Бавария (36) – на второй строчке.

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ФК Бавария, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола.
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