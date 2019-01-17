Форвард сборной Украины получил серьезную травму

Новости спорта: Форвард Динамо и сборной Украины может пропустить до 4 месяцев из-за травмы.

Украинский журналист Дмитрий Ильченко в своей Twitter сообщил, что форварду киевского "Динамо" и сборной Украины Артему Беседину может потребоваться операция, из-за которой футболист пропустит три-четыре месяца. Журналист ссылается на слова президента столичного клуба Игоря Суркиса.

"У Артема Беседина возникла проблема с голеностопом. Не исключено, что потребуется операция. В этом случае восстановление займет три-четыре месяца", – цитирует Суркиса Ильченко.

В общей сложности в текущем сезоне Беседин провел в составе "Динамо" 14 матчей и отличился дважды, также на его счету две результативные передачи. В конце августа он получил повреждение и не выходил на поле целый месяц, а затем снова на месяц угодил в клубный лазарет.

Напомним, что испанский нападающий голландского "Виллема II" Фран Соль стал игроком "Динамо". СМИ сообщили, что испанский нападающий будет зарабатывать в "Динамо" в восемь раз больше.

Также сегодня появилась информация, что "Динамо" купит у "Карпат" Марьяна Шведа. По информации источника, стороны сегодня были в офисе львовского клуба и подписывали документы.